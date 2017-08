Budoucnost letecké dopravy? Čekejme automatické kontroly i větší zpoždění, říká analytik | E15.cz

O letecké dopravě se často hovoří jako o té vůbec nejbezpečnější. A jsou to právě bezpečnostní aspekty, které budou podle odborníka na letectví Petra Kováče z poradenské společnosti C-CorpFin shodně provázet veškeré inovace v letecké dopravě. Ne všechny změny v odvětví ale mohou být cestujícím příjemné. Ti by se prý měli připravit na sofistikovanější pasové kontroly i častější zpoždění letů.

Jednou z aktuálně testovaných inovací jsou takzvané biometrické tunely. Ty by v budoucnu mohly fungovat podobně jako pasová kontrola. Díky technologiím, které umí rozpoznávat lidské tváře, by ovšem mohla kontrola proběhnout rychleji a efektivněji. Systémy se už testují v Austrálii nebo v Dubaji. “Slouží hlavně k odhalení potenciálně nebezpečných pasažérů. Druhý směr, který se testuje, je detailní sledování lidí na letištích tak, aby nestáli v nepříjemných frontách. Takovýto software analyzuje, co jste zač, odkud a kam jdete, aby se dalo identifikovat, že se chováte jinak podezřele,” říká Kováč. Pasažéři by ale časovou úsporu na cestách očekávat neměli, spíše naopak.

Kvůli neustále se navyšujícímu provozu letecké dopravy lze totiž očekávat i častější zpoždění jednotlivých letů. Jen na britských letištích přibyde opožděných spojů až o 44 procent, tvrdí britský národní úřad pro leteckou dopravu. “Nárůst letecké dopravy je velmi intenzivní, ať už osobní nebo dopravní. Zpoždění budou přibývat. Je tu ale celoevropská snaha o optimalizaci navádění letů. Jde hlavně o přiblížení k letištím a navedení na přistání. Tam máme velké rezervy, aktuálně fungující systém je hodně hodně starý. Je nastavený podle relativně volné oblohy v minulosti,” vysvětluje Kováč.

Stejně jako pozorujeme proces využívání prvků umělé inteligence u automobilů či na železnici, nejiný osud provází leteckou dopravu. V průběhu let se stal počítač klíčovým asistentem pilotovi, kterému stále více a více usnadňuje práci. Boeing už údajně plánuje testování umělé inteligence na simulátoru, příští rok by tato technologie měla v režimu testu pilotovat reálný let, napsal list Telegraph.

“Stejně jako u ostatních samořídících prostředků nás ale čeká ještě dlouhá cesta k vyvinutí opravdu spolehlivé technologie. Asistence pilotům bude každopádně čím dál tím větší, neustále proniká do všech letadel, která jsou už tak velmi automatizovaná. Těžko odhadovat, kdy by mohlo dojít k nahrazení lidského faktoru,” přiznává Kováč.

Naopak jako velmi reálné spatřuje chystané služby cestujícím, které by umožnily odbavit zavazadlo přímo z jejich domovů. Na britském letišti Heathrow takto začne od října fungovat společnost Airportr, která má zbavit cestující toho, aby se při cestě na letiště obtěžovali se zavazadly.

“Pokud to přispěje k bezpečnosti, má to šanci uspět. Zároveň si ale nemyslím, že by zrovna po této službě panovala velká poptávka, trend směřuje spíše k cestování spíše s palubními zavazadly,” myslí si Kováč.

Zatímco Airportr přišel s nápadem, jak cestujícím život usnadnit, vize převážně nízkonákladových společností o létání ve stoje by komfort rapidně snížily. Této velmi odvážné myšlenky se ale podle Kováče hned tak nedočkáme, byť by to například v Ryanairu uvítali.

“Optimalizace místa v letadlech je sice dlouhodobý trend, tohle je ale tak obtížně proveditelné, že to nedává z hlediska bezpečnosti žádný smysl. U Ryanairu jde jen o marketing, společnost přichází často s hodně provokativními nápady, třeba o placené toaletě. To si ale aspoň dovedu představit na rozdíl od létání ve stoje,” uzavírá Kováč.