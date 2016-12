"S velkým smutkem můžeme potvrdit, že náš milovaný syn, bratr a přítel George pokojně zemřel doma o vánočních svátcích. Rodina si přeje, aby se respektovalo její soukromí v této těžké chvíli. Zatím nebude žádný další komentář," uvedlo v prohlášení hudební vydavatelství. Zpěvák zemřel v Goringu v anglickém hrabství Oxfordshire.

Michael, který po světě prodal více než 100 milionů alb, měl v posledních letech množství zdravotních problémů, byl několikrát hospitalizován.

V roce 2011 strávil několik týdnů v rakouské nemocnici s vážným zápalem plic. Onemocněl tehdy uprostřed svého evropského turné a dokonce upadl do komatu. V roce 2013 byl hospitalizován, když vypadl na anglické dálnici z jedoucího auta. Kvůli blíže neupřesněným problémům byl hospitalizován i v květnu 2014.

Autor hitů jako Wake Me Up Before You Go Go nebo Last Christmas, proslul ale i skandály spojenými s užíváním drog. V roce 2010 ho soud poslal na osm týdnů do vězení za řízení pod vlivem drog, držení marihuany a způsobení dopravní nehody, když narazil se svým automobilem do obchodu v Londýně.