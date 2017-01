Recenze: Návrat Italů z Klimt 1918 je čirá radost

Téměř dvouhodinová nahrávka potvrzuje, že italská skupina patří k tomu nejzajímavějšímu, co evropská hudební scéna na přelomu tisíciletí dala světu. Klimt 1918 založili bratři Marco a Paolo Soellnerové poté, co se rozpadla jejich předchozí deathmetalová kapela Another Day. Se změnou jména a spoluhráčů přišla také výrazná změna zvuku a Klimt 1918 se přiklonili k pomalejšímu a temnějšímu gothic rocku.

Již v roce 2000 vydala skupina vlastním nákladem demo Secession Makes Post-Modern Music, které získalo ve specializovaných magazínech skvělé recenze, a skupina se dočkala profesionální smlouvy. Oficiální prvotinou se tak stalo album Undressed Momento z roku 2003, na němž skupina ustavila melancholický zvuk, který ji proslavil a jejž hraje dodnes.

Desky Klimt 1918 stojí na snových shoegazových kytarách, skladby pak mnohdy gradují v typickém post-rockovém tempu od minimalistického naznačení melodie po masivní finále. Klimt 1918 však na rozdíl od spousty jiných post-rockových kapel nezatracují ani písničkový formát se silným refrénem.

Aby dostáli svým avantgardním kořenům, využívají Italové často překvapivé rytmiky vycházející z elektronických žánrů. Novinkovou dvojdeskou Sentimentale Jugend Klimt 1918 navazují na prozatím poslední album Just in Case We’ll Never Meet Again (Soundtrack for the Cassette Generation) z roku 2008. Melancholie stále přibývá, čemuž vydatně pomáhá také zastřený vokál Marca Soellnera.

Výraznější změnou pak je snad ještě větší přiklonění k popu. Ačkoli působivý zvuk občas nabourají různé zcizující zvuky, melodické linky jsou natolik silné, že vše překonají. Dalším důkazem ještě většího příklonu k popu může být také zařazení coververze oscarové písně Take My Breath Away, kterou sice nahrála losangeleská skupina Berlin, ale složil ji Ital Giorgio Moroder spolu s Tomem Whitlockem. Návrat Klimt 1918 na scénu je potěšující zprávou. Třeba se konečně dostane i mimo širší publikum.

Klimt 1918: Sentimentale Jugend

Vydavatel: Prophecy Records, 2016

Hodnocení: 90 %