Recenze: Kalifornští Neurosis dále vybrušují charakteristický styl

Jen pár jmen dokázalo jednou provždy změnit svět tvrdé hudby do té míry jako kalifornští Neurosis. Cestu k revolučnímu zvuku nastartovalo na přelomu osmdesátých a devadesátých let výrazné zpomalení. Emočně už tak zatěžkanou hudbu šestice postupně dokreslila smyčkami, industriálními plochami nebo „tribal“ bicími a koncertní podobu doplnily nesmírně působivé projekce.

Byli to ostatně Neurosis, kým se inspirovala Sepultura při objevování kořenů v domorodé hudbě. Skupina loni oslavila dvacet let od vydání průlomového alba Through Silver in Blood. Syrový, přitom křišťálově čistý zvuk se spoustou samplů vyplňoval každou skulinu prostoru.

O to větším překvapením byly desky následující, krok po krůčku se čiré produkci vzdalovaly, slovy kapely „na cestě k co nejsyrovějšímu, ale přitom co nejčistšímu způsobu vyjádření“. Zpět do popředí vystoupily kytary, ze smyček se stal doprovodný, řídce užívaný nástroj a předtím všemi směry explodující skladby se začaly stáčet spíše dovnitř.

Novinka Fires Within Fires je dovršením této pouti. Ještě nikdy nezněla petice tak civilně, tak krotce, tak přístupně. Zvukově jde dokonce spíš o post-rock než o metal. Ale téměř rockový zvuk mate tělem: i s čistým zpěvem a tlumenějším projevem je to stále tatáž kapela.

O tvorbě Neurosis vypovídají příměry ke geologickým procesům. Z drážek desek z devadesátých let tryskala a přetékala žhavá láva, kterou střídaly meditace nad tím, co pohřbila. V nultém desetiletí přišlo ke slovu formování masy, krystalizace, sedimentace.

Novinka je pokorným úžasem, v jak krátké době může na spálené zemi vyrašit nový život, třebaže nehluboko pod povrchem jsou stále komory se žhavým magmatem dostávající se tu a tam na denní světlo. Sotva by bylo možné hovořit o desce přelomové nebo zásadní.

Revoluce mají Neurosis za sebou, dále však obrušují a vybrušují svůj charakteristický styl. Fires Within Fires kromě znovu nové stylizace překvapí silou materiálu i tím, že navzdory méně vrstvám, než bylo v minulosti zvykem, z ní lze s opakovaným poslechem vytěžit o to více. A to je na dvanáctém albu stvrzením, že posloucháte interpreta zásadního.

Autor je spolupracovníkem redakce

Neurosis: Fires Within Fires

Vydavatel: Neurot, 2016

Hodnocení: 80 %