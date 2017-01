Recenze: Barnesův opeřenec se má stále k světu

Flaubertův papoušek, třetí román britského prozaika Juliana Barnese, se dvaatřicet let od vydání originálu řadí k cenami ověnčené klasice. Mnohé z postmoderních literárních rachejtlí efektně prskly, aniž by odér z příběhu rozloženého na další možný způsob utkvěl v hlavě víc než letmo, zatímco obliba Barnesových knih přetrvává, ba u nás zřejmě roste.

Koláž sebezpytujících úvah britského lékaře Geoffreyho Braithwaitha, který si na stará kolena dopřává splnění snu a při potulkách okolím Rouenu sbírá podklady pro neortodoxní biografii autora Paní Bovaryové, převedl do češtiny už v půlce devadesátých let Miloš Urban.

Nové vydání připomene, jak silnou inspiraci román znamenal pro Urbanovu rozvernou prvotinu Poslední tečka za Rukopisy. Zároveň odhaluje, že Barnesův styl, nezřídka vysmívaný pro zahleděnost do modernistické vyprávěcí tradice, se s odstupem času jeví životnější nežli formální experimenty jeho souputníků.

A tak se lze opět ponořit do Braithwaithových úvah, v nichž Barnes nechává čtenáře nejistě balancovat na hrazdě fikce a literárního dějepisu. Dá se tu užít autorovo účtování s klišé literární vědy i kritiky. Stylisticky rozrůzněné kapitoly se pohybují od mikrohistorické sondy mapující význam železnice pro Flaubertův erotický život přes pásmo fiktivních vyznání zhrzené milenky až k sarkastickým heslům, jež parafrázují Flaubertův Slovník přejatých myšlenek.

Kniha zdánlivě mimoděk osciluje kolem Barnesova ústředního tématu – (sebe)lásky a jejích temných koutů. Postrádá sice dynamickou linii, ale ironický tón hlavního „hrdiny“ i jeho až fetišistická snaha proniknout do každodenních rituálů sebestředného poustevnického estéta, jenž vrhl francouzské maloměšťáctví do soudních síní, činí z Flaubertova papouška zážitek, který stojí za to podstupovat znovu. Smysluplná reedice, v níž potěší i překladatelův hravý doslov.

Autor je spolupracovníkem redakce

Julian Barnes: Flaubertův papoušek

Nakladatelství: Odeon, 2016

Překlad: Miloš Urban

Hodnocení: 90 %