Prolezli jsme zámek Hluboká i pražské kanály, říká producent Underworld David Kern

Krvavé války přímo navazují na čtvrtý Underworld. Před natáčením se prý mluvilo i o možnosti restartu upírské ságy?

Na webu IMDb se objevily různé informace, i různé verze Underworldu 5 s různými režiséry. Nicméně já jsem pracoval pouze na této pětce, v níž se opět vrací postavy Selene a Davida. K tomu poznáme i nové upíry, kteří mezi sebou soupeří o to, kde je v jejich společenství alfa samec, případně samice. Třeba Lara Pulverová se v Underworldu objevuje jako taková včelí královna.

Pátý díl poprvé režírovala žena, Němka Anna Foersterová.

Ani na ni nemyslím jako na ženu, ale prostě jako na dobrého režiséra. Anna je zodpovědná, věcná, zároveň se nebere moc vážně. Což u takového filmu potřebujete. Fakt, že jste zodpovědní za vznik produktu, do kterého někdo investoval peníze, musíte brát samozřejmě seriózně. Ale ten produkt je sám o sobě zábava. Underworld tedy není komedie, ale vždy obsahuje pár hlášek vhodných do traileru. Selene rozdává kromě ran i šťavnaté odpovědi a její představitelka Kate Beckinsaleová je umí zahrát. Anna zase to špičkování ohledně pozice vůdce smečky umí zrežírovat. A umí i akci.

Vidíte její najmutí do pozice režisérky akčního filmu jako znamení pokroku?

Doufám. Byl bych rád, kdyby existovalo víc režisérek typu Kathryn Bigelowová (Smrt čeká všude). Ženská režisérka má jinou perspektivu, jiné vibrace, přemýšlí jinak, neříkám, že lépe nebo chytřeji, ale prostě jinak. Víme, že poměr mužů vs. žen v Hollywoodu je děsivý, ale lidi jako Anna si práci najdou, protože jsou dobří.

Proč jste se pro Annu rozhodli?

Já v potravinovém řetězci našeho studia nestojím dost vysoko na to, abych mohl najímat režiséry. Jsem rád, že můžu zajišťovat, aby se nerozpadlo natáčení. Ale mí spolupracovníci určitě věděli, že Anna rozumí trikům a kameře, také ji doporučilo, jak režírovala seriál Cizinka. Navíc je příjemná a chytrá. A má Underworld ráda a chtěla ho točit. Pro štáb je vždycky dobré, když ho vede někdo nadšený. Její angažmá probíhalo velmi rychle.

Pátý díl jste natáčeli hlavně na Barrandově?

Ano, loni v květnu jsme si tam zřídili kancelář, využívali jsme na Barrandově pět ateliérů. Spoustu míst jsme v nich postavili, využili jsme i nějaké prostory různě po Praze. Asi 70 % filmu vzniklo v ateliérech, zbytek na lokacích. Z nich byla nejdůležitější Hluboká, kterou jsme využili na exteriéry sídla upírů. Kromě tohoto krásného zámku jsme prolezli i pražské kanály a snad všechno mezi tím.

Kolik lidí ze štábu byli Češi?

Denně jsme krmili asi dvě stě padesát lidí, zhruba čtyřicet z nich nebyli Češi. Režisér druhého štábu byl ze Států, stejně jako koordinátor kaskadérů, tým kaskadérů jsme přivezli z Britské Kolumbie a Los Angeles. Kameraman pochází z USA, ale architekt je Čech, kostymérka Srbka, triky i rekvizity vyráběli Češi.

Jaká jsou specifika vzniku filmu, který je dalším dílem v zavedené sérii?

Diváci vědí, že v Underworldu uvidí Kate Beckinsaleovou dělat cool kousky a pronášet hlášky. Vědí, že hlavní padouch bude opravdu hnusný. To je dané a vy si s tím akorát hrajete. Chcete, aby byl padouch ještě odpornější, Selene ještě víc cool, její vztah s Davidem zajímavější. Ale není těžké přijít s novými věcmi. Nedocházelo k diskusím, že by Krvavé války nemohly obsahovat jinou barvu než modrou a černou nebo že by se nemohly podívat na nové místo, protože by se to fanouškům nemuselo líbit. Bavilo nás, trochu to obměnit. Těžší bylo zvládnout logistiku natáčení. Herců bylo hodně, štáby točily dva.

K tomu jste pracovali s herci s mnoha závazky. Třeba Lara Pulverová v době natáčení hrála v Londýně v divadelním muzikálu Gypsy, Tobias Menzies zase zároveň točil i Hru o trůny.

Sladit časové plány herců je vždycky obtížné, už mám z toho šediny. Z tohoto obsazení byli zaneprázdnění snad všichni. Ale když o ně stojíte, tak se prostě snažíte vyjít jim vstříc.

Pokračování úspěšných sérií je teď v Hollywoodu norma. Značí to krizi studií?

Ano. Proto mám jako divák nejradši podzim, kdy můžu jít do kina na filmy jako Sicario nebo Steve Jobs. Mám rád snímky typu Underworld, rád jsem za ně placený. Ale baví mě starat se i o tituly jako Věčně mladá, které nepatří do žádného balíku. Nemůžete se vozit věčně na stejném kolotoči. I když lidí, kteří chtějí vidět Kate Beckinsaleovou v dalším Underworldu, je pořád dost.

Kdy se rozhodujete, jestli bude další díl?

Na konci každého natáčení se z legrace zdravíme: uvidíme se na dalším Underworldu. Jsou to filmy o upírech, postavy v nich nijak moc neumírají. Takže pořád musíme vymýšlet, co nového můžou dělat. Neustále myslíte na to, že by mohl být další díl. Přemýšlíte, co osud postavy Lary Pulverové bude znamenat pro další epizodu. Ale natáčení konkrétního dílu to nenarušuje, vždy chceme, aby vznikl dobrý film. Až po něm uvidíme, co bude dál.

Prý by mohl vzniknout i seriál ze světa Underworldu.

Vím, že se o tom už aspoň dva roky mluví, ovšem já mám dost práce s filmy, takže přesně nevím. Ale dokázal bych si ho představit.

Proč je podle vás série Underworld úspěšná?

Myslím, že hlavně díky Selene. Jde o agresivní, aktivní postavu, která se nekaje, je cool, vypadá dobře a nemotá se kolem chlapů proto, aby se s nimi vyspala. Jistě, i Hunger Games nebo Resident Evil mají v centru podobnou hrdinku. Ovšem v roce 2003, kdy Underworld začínal, bylo docela nové postavit film nikoliv na postavě Scotta Speedmana nebo Michaela Sheena, nýbrž na roli ženy, která je nejen atraktivní, ale taky chytrá a dokáže se mužům víc než vyrovnat. Smrtonosných pastí už jsme viděli dost. Pak bych také řekl, že se lidem líbí, že Underworld neobsahuje jasně dané hrdiny a padouchy. Jak upíři, tak vlkodlaci provádějí hnusné i slušné věci.

