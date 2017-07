Jazz zdarma se rozezní Českem. Bohemia JazzFest nabídne Johna Scofielda i soul z New Orleans | E15.cz

Praha, Staroměstské náměstí

10. července

17:30 OTTO HEJNIC TRIO (CZE) (SVK) 19:00 PAVEL HRUBY Between The Lines (CZE/SVK) 20:30 MIROSLAV VITOUS/RUDY LINKA/ROBERTO GATTO AND CZECH RADIO BIG BAND

11. července

17:30 MACIEJ FORTUNA (POL) 19:00 OSA soutěž 20:30 THE JOHN SCOFIELD UBERJAM BAND

Plzeň, Nám. Republiky, 12. července

17:30 MACIEJ FORTUNA (POL) 19:00 PABLO HELD PIANO TRIO (GER) 20:30 THE JOHN SCOFIELD UBERJAM BAND

Liberec, Náměstí Dr. E. Beneše, 13. července

17:30 PABLO HELD PIANO TRIO 19:00 MACIEJ FORTUNA TRIO (POL) 20:30 THE BAD PLUS (USA)

Domažlice, Náměstí míru, 15. července

17:30 MATHIAS HEISE QUADRILLON (DEK) 19:00 MYNTH (AUT) 20:30 NAT OSBORN BAND (USA) Tábor, Žižkovo náměstí, 16. července

17:30 MYNTH (AUT) 19:00 MATHIAS HEISE QUADRILLON (DEK) 20:30 NAT OSBORN BAND (USA)

Brno, Náměstí Svobody

17. července

17:30 MATHIAS HEISE QUADRILLON (DEK) 19:00 AMC TRIO w STANO BALAZ FOLK BAND (SVK) 20:30 THE SOUL REBELS (USA)

18. července

17:30 PAUL ZAUNER AND SWEET EMMA BAND (AUT) 19:00 PAVEL HRUBY Between The Lines (CZE/SVK) 20:30 THE SOUL REBELS (USA)