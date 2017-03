Problematické bankovky světa: prázdné bankomaty i bezcenné biliony

Někde je potřeba na bankovky pytel, jinde jich začíná být akutní nedostatek. V zemích, kam jezdí stále častěji čeští byznysmeni a turisté, přibývá problémů s penězi. A to doslova – potíže jsou s fyzickými bankovkami.

V Indii panuje chaos po zrušení tisícových rupií. V Anglii je problém zaplatit skotskou librou. Vietnamské peníze se pletou, protože je na všech obrázek Ho Či Mina.Placení ve velkých zemích pak komplikují také padělky.

Indie

Rupie nejsou ani v bankomatech

Indické bankovkyAutor: Tomáš Stingl

Hitparádu problémových měn momentálně jednoznačně vede indická rupie. Premiér Módí v listopadu překvapil svůj národ i investory, když ve spolupráci s centrální bankou z minuty na minutu zneplatnil bankovky v hodnotě 500 a tisíc rupií.

Kontroverzní opatření, které mělo zakročit proti korupci, uvrhlo zemi do chaosu. Indie vyřadila během okamžiku 86 procent veškeré své měny. Státní tiskárna teď nestačí chrlit nové drobnější bankovky, takže miliony Indů zůstávají bez hotovosti.

Ve městech stojí před bankomaty fronty a venkov se vrátil k barterovému obchodování. „Bankovek pořád dost není, bankomaty jsou většinou prázdné, ale včera jsem měl štěstí. Dovezli,“ uvedl minulý týden na svém facebookovém profilu písničkář Jaroslav Hutka, toho času na cestě v Indii.

Připojil ironickou poznámku stran vozu, který peníze přivezl. „Hlavní trezor je zabezpečen železným šoupátkem a zámkem, i když to vypadá, že ho koupili cestou v nějakém potulném železářství. Myslím, že jsem právě vyfotil sen českých lupičů.“

Situaci má zachránit nová dvoutisícová bankovka. Ta ale přinesla další problémy. Obchodníci nemají na její rozměnění, takže situaci zneužívají k „zaokrouhlení cen“. Při použití bankovek může cizince navíc zmást, že na všech – včetně té nové – je vždy vyobrazen stejný člověk, otec moderní Indie Mahátma Gándhí. Vzhledem k nedostatku hotovosti je jen logické, že se do oběhu okamžitě dostaly také padělky údajně nenapodobitelné nové dvoutisícovky.

„Ze studie vyšetřovatelů vyplývá, že nejméně 11 ze 17 ochranných prvků nové bankovky bylo okopírováno,“ uvedl magazín Forbes. V Indii nyní podle magazínu koluje pověst, že falešné dvoutisícovky podstrčil do oběhu regionální rival – Pákistán. Co zbývá doporučit Čechům směřujícím do Indie, když i s využitím platebních karet je v mnoha místech problém? Vzít si s sebou raději dostatečnou hotovost v dolarech, eurech nebo librách.

Nigérie

Pětina bankovek jsou padělky, tvrdí bankéř

Nigerijské bankovkyAutor: profimedia.cz

Mezinárodní poprask vyvolala minulý měsíc zpráva, že v Nigérii je pětina všech bankovek falešná. Do nejlidnatější africké země se tlačí světoví investoři kvůli ziskům z ropného průmyslu a Česko tam ročně vyveze zboží skoro za dvě miliardy korun. Na počátku letošního roku otevřela i proexportní agentura CzechTrade svou pobočku v nejlidnatějším městě Lagosu.

Obchodníky znepokojila zpráva o 20 procentech falešných bankovek nigerijské měny nairy o to víc, že ji vypustila těžká váha – bývalý náměstek guvernéra centrální banky Obadiah Mailafia. Současné vedení banky se ostře ohradilo s tím, že jde o pokus sabotovat nigerijský finanční systém. Vyzvalo exnáměstka, aby předložil pro své tvrzení důkazy.

„Naše záznamy jasně indikují, že výskyt falešných bankovek v Nigérii byl během posledního roku méně než jedno procento,“ tvrdí centrální banka ve svém prohlášení. Kdo se nechce nechat napálit, může se zejména v přístavu Lagos jakožto centru byznysu pro celý region relativně dobře spolehnout na dolary nebo britské libry. Lepší hotely i obchody je přijímají stejně jako platební karty.

Venezuela

Hyperinflace ničí bolívary

Venezuelské bankovkyAutor: Reuters

Během uplynulého roku naprosto zruinovala měnu jihoamerické Venezuely hyperinflace. Potenciálně bohatá komoditní země se kvůli zlevnění ropy a katastrofální socialistické politice prezidentů Cháveze a Madura dostala na dno. Minulý týden měli lidé poslední termín pro odevzdání kdysi nejvyšší bankovky v hodnotě 100 bolívarů, která je v současnosti naprosto bezcenná.

Vláda ji ruší a zavádí naopak nové bankovky v hodnotě od 500 do 20 tisíc bolívarů. Problém ale graduje. Distribuce bankovek mezi lidi se zpožďuje, což je fatální pro víc než třetinu obyvatel, kteří zatím nemají bankovní účet a jsou odkázáni jen na hotovost.

Trpkou útěchou jim může být, že Venezuela v současnosti trpí nedostatkem jídla i dalšího základního spotřebního zboží, takže za peníze stejně není co koupit. Také není jasné, jak dlouho nové peníze vydrží. Odhad inflace pro letošek zní až 1600 procent, takže i nová dvacetitisícová bankovka může být relativně brzy znovu bezcenná.

Vietnam

Plete se půlmilionová bankovka

Vietnamský dong patří k měnám s nejmenší hodnotou na světě. Jediná koruna odpovídá v současnosti asi 900 dongům. Z toho plyne velký počet nul na vietnamských bankovkách. Ta největší je půlmilionová. Ve Vietnamu tudíž každý návštěvník na chvíli zažije, jaké je to být milionářem. Výdaje na týdenní obchodní pobyt v Hanoji jsou běžně kolem 20 milionů dongů.

Stejně jako Indové vyobrazili na všech svých bankovkách Gándhího, Vietnamci mají na všech pro změnu svého otce zakladatele Ho Či Mina, který je ve východoasijské zemi nezpochybnitelnou ikonou číslo jedna.

Vietnamské bankovkyAutor: Tomáš Stingl

A protože se opakují i odstíny bankovek, je potřeba si vždy při placení pečlivě zkontrolovat, jakou nominální hodnotu člověk vytahuje z peněženky. Například světlemodrý Ho Či Min na dvacetitisícovce se může při troše nepozornosti splést se zelenomodrým na půlmilionové bankovce. Taková nepozornost znamená v přepočtu okamžitou ztrátu nějakých 530 korun.

Velká Británie

Skotská libra mate Londýňany

Libra vydaná Bank of ScotlandAutor: profimedia.cz

Ve Velké Británii tisknou vedle centrální banky v Anglii své vlastní libry také Skotsko, Severní Irsko a malé přilehlé ostrovy. Přestože skotskou a severoirskou libru by měly přijímat v celém království, v praxi může obchodníky v Londýně bankovka s jiným vzhledem zaskočit a někdy ji odmítnou přijmout. „V 90 procentech případů obchodník nejdřív chvíli zmateně zírá, pak se zeptá šéfa, ale nakonec ji přijme,“ píše jeden z uživatelů portálu Tripadvisor.

Českým obchodníkům je každopádně doporučeno utratit skotské nebo severoirské libry ještě na britském území. Po návratu do Česka je problém vůbec je směnit zpátky na koruny nebo na ně dávají směnárny nevýhodný kurz. Pozor je třeba si dát i na jednolibrovou minci.

Ta současná kulatá bude 28. března nahrazena novou, která bude mít 12 hran. „Pětačtyřicet milionů původních mincí jsou padělky, tedy každá třicátá v oběhu,“ uvádí britský deník Mirror. Právě padělatelům má nová libra zkomplikovat řemeslo. „Bude to nejbezpečnější mince na světě,“ tvrdí britská národní mincovna. Staré mince bude možné používat jen do 15. října.

Barma

Na kyaty je potřeba pytel

Barmské bankovkyAutor: Tomáš Stingl

Další asijskou zemí s extrémně slabou měnou je vycházející hvězda turismu a investic Barma neboli Myanmar. Jedna koruna odpovídá zhruba 50 tamějším kyatům. V zemi je navíc relativně vysoká inflace – v posledních letech kolem devíti procent ročně – takže je měna neustále dál znehodnocována.

Problém je v tom, že v oběhu jsou jen bankovky s velmi nízkou nominální hodnotou. Dříve byla nejvyšší jen tisícovka, v přepočtu tedy pouze ekvivalent dvaceti korun. Od roku 2009 začala země tisknout alespoň pětitisícovky a v roce 2012 desetitisícovky, s nimiž se ale běžně návštěvník příliš nesetká.

Mimo tři velká města Rangún, Mandalaj a Neipyijto přitom není možné spolehnout se na platební kartu nebo zahraniční měny, takže je nutné mít dostatečnou zásobu místních kyatů. V praxi to znamená, že návštěvník ve směnárně dostane vysloveně balíky kyatů, které s sebou potom nosí. Do praxe se tu promítá rčení narkobaronů, že bohatý je ten, kdo přestane své peníze počítat a začne je vážit.

Zimbabwe

Lidé platí osmi měnami

Bankovka ZimbabweAutor: profimedia.cz

Jihoafrické Zimbabwe v současnosti nepatří k častým cílům obchodníků, do výčtu zemí s problematickými platidly ale patří jako odstrašující příklad, kam až může krize měny dojít. Kdysi výstavní zemědělský producent se propadl za vlády prezidenta Roberta Mugabeho do astronomické inflace.

V roce 2008 dokonce začala být tištěna kuriózní bankovka s hodnotou 100 bilionů zimbabwských dolarů. I ta ale skončila jako bezcenný cár papíru. Domácí měna byla nakonec zcela stažena. Loni se ji sice centrální banka pokusila vrátit na scénu v podobě jakýchsi platících bondů, v reálu se ale v Zimbabwe platí osmi zahraničními měnami.

Nejčastěji americkým dolarem a jihoafrickým randem, mezi další platidla spadá euro, japonský jen nebo botswanská pula. Zajímavým dokladem rostoucího vlivu Číny v Africe je, že Zimbabwe vážně zvažovalo přijetí čínského jüanu za svou národní měnu. Nápad zatím neprošel. Zimbabwe zůstává nejchaotičtějším trhem s osmi souběžnými měnami.